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ВОЗ: Оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации в области здравоохранения

ВОЗ: Оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации в области здравоохранения На сегодня оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Потому ВОЗ не дает заболеванию высший уровень предупреждения.
Здоровье
26 июня 2022 г. 07:29
ВОЗ: Оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации в области здравоохранения

На сегодня оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Потому ВОЗ не дает заболеванию высший уровень предупреждения.

Как передает Report, об этом отмечается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

В то же время, определен целый список факторов, когда этот статус болезни может быть пересмотрен. В частности, важно обращать внимание на динамику увеличения количества выявленных случаев, на повышенную тяжесть протекания болезни, увеличение числа случаев в уязвимых группах, среди которых беременные женщины и дети и пр.

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