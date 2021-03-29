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ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта

ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до 30 марта обнародует доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань, где ученые должны были определить источник происхождения коронавируса
Здоровье
29 марта 2021 г. 17:42
ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до 30 марта обнародует доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань, где ученые должны были определить источник происхождения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, ВОЗ уже получила полный отчет об источниках вируса SARS-CoV-2 от миссии 27 – 28 марта.

Отмечается, что соответствующий отчет был подготовлен под эмбарго по просьбе двух стран-членов ВОЗ.

Гебреисус уточнил, что во вторник, 30 марта, с этими государствами будет проведен брифинг, после чего соответствующий отчет появится на сайте ВОЗ.

После публикации доклада также состоится пресс-конференция.

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Версия на английском языке WHO to publish report on expert mission's visit to Wuhan before March 30

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