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ВОЗ опубликовала рекомендации по лечению осложнения у детей после COVID-19

ВОЗ опубликовала рекомендации по лечению осложнения у детей после COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по лечению осложнения после COVID-19 у детей
Здоровье
24 ноября 2021 г. 15:29
ВОЗ опубликовала рекомендации по лечению осложнения у детей после COVID-19
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ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению мультисистемного воспалительного синдрома кортикостероидами у детей в возрасте до 18 лет в больничных условиях. Протокол разработан в результате масштабных исследований, в которых приняли участие 885 пациентов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения, впервые специалисты ВОЗ охарактеризовали синдром в мае 2020 года, дав состоянию предварительное название. Симптомы включают в себя лихорадку, не спадающую в течение, как минимум, трех дней, а также сыпь, негнойный коньюктивит, воспаление слизисто-кожных покровов, повышенное давление или инсульт, дисфункция миокарда, перикардит, вальвулит и коронарные нарушения и коагулопатия. Кроме того, у детей и подростков могут появляться боль в животе, понос или рвота.

В целом риск развития тяжелой формы COVID-19 для детей остается низким. Однако, как и у взрослых, инфекция представляет особую опасность, если ребенок страдает сопутствующими заболеваниями. Самые распространенные факторы риска – это ожирение, хронические заболевания легких и дыхательных путей, включая астму, сердечно-сосудистые болезни и ослабленный иммунитет.

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Версия на английском языке WHO issues new recommendations for treatment of coronavirus-hit children
Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusa yoluxan uşaqların müalicəsi ilə bağlı yeni tövsiyələr verib

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