ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай

Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна.

Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна.

Как сообщает Report, такие выводы содержатся в их докладе, опубликованном во вторник на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным", - говорится в отчете.

Там отмечается, что "наиболее вероятным" является переход вируса к человеку через "промежуточного носителя".