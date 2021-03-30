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ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай

ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна.
Здоровье
30 марта 2021 г. 20:00
ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай

Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна.

Как сообщает Report, такие выводы содержатся в их докладе, опубликованном во вторник на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным", - говорится в отчете.

Там отмечается, что "наиболее вероятным" является переход вируса к человеку через "промежуточного носителя".

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