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ВОЗ: Омикрон-штамм выявлен в 38 странах

ВОЗ: Омикрон-штамм выявлен в 38 странах "Омикрон-штамм выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19".
Здоровье
3 декабря 2021 г. 19:15
ВОЗ: Омикрон-штамм выявлен в 38 странах

"Омикрон-штамм выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19".

Как передает Repot со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент "омикрон" выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант "дельта" остается доминантным в мире", - сказала Ван Керкхове, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.

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