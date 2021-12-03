ВОЗ: Омикрон-штамм выявлен в 38 странах

"Омикрон-штамм выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19".

"Омикрон-штамм выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19".

Как передает Repot со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент "омикрон" выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант "дельта" остается доминантным в мире", - сказала Ван Керкхове, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.