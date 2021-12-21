ВОЗ: "Омикрон"-штамм позволит победить пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию. Как передает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию. Как передает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24".

"Да, это возможно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с "омикроном", чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать", - отметила она.

Вуйнович указала, что, даже если удастся победить пандемию, коронавирус перейдет в эндемическую ситуацию, то есть никогда не уйдет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше и, как отметила эксперт, станет возможна борьба с этим заболеванием. При этом Вуйнович отметила, что ВОЗ обеспокоена скоростью распространения омикрон-варианта коронавируса. "Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся", - добавила она.