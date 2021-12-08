ВОЗ: Омикрон-штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии

Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности.

Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент о выявлении "омикрона" сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью.