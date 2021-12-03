ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе

Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию.

Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию.

Как передает Report, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Мы видим рост в последние два месяца в Европе. И это благодаря "дельте". И новый штамм может усугубить ситуацию", - сказала она, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.

По ее словам, крайне важно продолжать поддерживать эпидемиологические меры, направленные на ограничение распространения варианта "дельта". В частности, необходимо усилить кампании по вакцинации населения.