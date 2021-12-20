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ВОЗ: "Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и заражает привитых и переболевших

ВОЗ: "Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и заражает привитых и переболевших Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и переболевших.
Здоровье
20 декабря 2021 г. 20:17
ВОЗ: Омикрон распространяется быстрее дельты и заражает привитых и переболевших

Появились значительные подтверждения, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и переболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

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