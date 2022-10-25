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ВОЗ: Около трети населения мира все еще не вакцинированы от COVID-19

ВОЗ: Около трети населения мира все еще не вакцинированы от COVID-19 Около трети населения планеты все еще не сделали ни одной прививки от COVID-19.
Здоровье
25 октября 2022 г. 21:40
ВОЗ: Около трети населения мира все еще не вакцинированы от COVID-19

Около трети населения планеты все еще не сделали ни одной прививки от COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил на Международном биосаммите в Сеуле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, назвавший "реальной" угрозу появления новых, более смертоносных штаммов коронавируса.

"Почти треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от COVID-19", - отметил Гебрейесус. Он подчеркнул, что отсутствие равного доступа к вакцинации в мире "подорвало глобальное реагирование на пандемию". В странах с низкими доходами от коронавируса не привиты более половины работников здравоохранения и почти две трети пожилых людей, сказал гендиректор, добавив, что разрыв в вакцинации угрожает глобальному восстановлению и представляет риск для всех.

"Опасность появления новых, более опасных и смертоносных вариантов коронавируса является реальной, - продолжил глава ВОЗ. - Мы должны извлечь уроки из этой пандемии".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: “Dünya əhalisinin təxminən üçdə biri koronavirusa qarşı peyvənd olunmayıb”

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