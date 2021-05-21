О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Около 90% примененной вакцины от коронавируса приходится на страны G20

ВОЗ: Около 90% примененной вакцины от коронавируса приходится на страны G20 Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20).
Здоровье
21 мая 2021 г. 19:20
ВОЗ: Около 90% примененной вакцины от коронавируса приходится на страны G20
Тедрос Аданом Гебрейесус

Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20).

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые страны поделиться препаратами с другими государствами.

"Около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20", - отметил он. Глава ВОЗ призывал G20 "в срочном порядке полностью профинансировать" международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator, а также "быстрее поделиться большим числом доз" через механизм COVAX.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO: About 90% of coronavirus vaccine falls to share of G20 countries
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: "İstifadə olunmuş vaksinlərin 90 faizi G20 ölkələrinin payına düşür"

Другие новости из категории

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
21 мая 2021 г. 17:16
В Азербайджане выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом
21 мая 2021 г. 17:13
На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки
На складе колбасных изделий в Шамахе в продукции обнаружили плесень и грибки
21 мая 2021 г. 11:31
Диетолог рассказала, как нельзя худеть к лету
Диетолог рассказала, как нельзя худеть к лету
21 мая 2021 г. 04:43
В мире за сутки выявили более 638 тыс. заразившихся COVID-19
В мире за сутки выявили более 638 тыс. заразившихся COVID-19
20 мая 2021 г. 23:22
В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19
В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19
20 мая 2021 г. 21:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
20 мая 2021 г. 16:54
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек
20 мая 2021 г. 16:51
TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий
TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий
20 мая 2021 г. 15:43
Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль
Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль
20 мая 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi