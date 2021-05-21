ВОЗ: Около 90% примененной вакцины от коронавируса приходится на страны G20

Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20).

Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20).

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые страны поделиться препаратами с другими государствами.

"Около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20", - отметил он. Глава ВОЗ призывал G20 "в срочном порядке полностью профинансировать" международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator, а также "быстрее поделиться большим числом доз" через механизм COVAX.