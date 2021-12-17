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ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которую производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax.
Здоровье
17 декабря 2021 г. 18:36
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которую производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода", - говорится в заявлении.

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

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