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ВОЗ: Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся

ВОЗ: Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост.
Здоровье
19 марта 2021 г. 20:43
ВОЗ: Одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не наблюдает на данный момент глобального снижения заболевания COVID, а скорее, как в Европе, фиксирует их рост.

Как передает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев", - сказала Вуйнович.

По словам Вуйнович, "очень важно не "отменить" пандемию, а одержать победу над вирусом, который убил уже многие миллионы людей по всему миру".

"Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость", - подчеркнула она.

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