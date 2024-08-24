ВОЗ оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода

Борьба с оспой обезьян (mpox) потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев.

Борьба с оспой обезьян (mpox) потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев.

Как передает Report , об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий.

Он подчеркнул необходимость комплексных и скоординированных международных действий в связи с распространением mpox.

"Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки. Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", - отметил Гебрейесус.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.

"Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", - отметил гендиректор.

По его словам, ВОЗ в 2024 году выделила на борьбу с mpox около $1,5 млн из своего резервного фонда для чрезвычайных ситуаций и планирует направить на эти цели больше средств в ближайшие дни, "пока не поступит финансирование от доноров".