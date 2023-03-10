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Гендиректор ВОЗ: Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее

Гендиректор ВОЗ: Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась ко всем странам мира из Баку
Здоровье
10 марта 2023 г. 10:00
Гендиректор ВОЗ: Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась ко странам мира из Баку.

Как сообщает Report, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал об этом в своем видеообращении к участникам очередного панельного заседания, проводимого в рамках X Глобального Бакинского форума на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении".

Он отметил, что по мере восстановления от пандемии странам мира необходимо добиться прогресса в Целях устойчивого развития (ЦУР).

"Наша организация предлагает 5 приоритетов в системе здравоохранения (поощрение, обеспечение, защита, расширение возможностей, реализация). Мы призываем все страны реализовать эти предложения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что в этом году ВОЗ отмечает 75-ую годовщину со дня основания организации: "Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее".

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