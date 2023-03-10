Гендиректор ВОЗ: Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась ко всем странам мира из Баку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась ко странам мира из Баку.

Как сообщает Report, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал об этом в своем видеообращении к участникам очередного панельного заседания, проводимого в рамках X Глобального Бакинского форума на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении".

Он отметил, что по мере восстановления от пандемии странам мира необходимо добиться прогресса в Целях устойчивого развития (ЦУР).

"Наша организация предлагает 5 приоритетов в системе здравоохранения (поощрение, обеспечение, защита, расширение возможностей, реализация). Мы призываем все страны реализовать эти предложения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что в этом году ВОЗ отмечает 75-ую годовщину со дня основания организации: "Мир нуждается в солидарности более, чем когда-либо ранее".