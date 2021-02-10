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ВОЗ о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19

ВОЗ о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19 Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.
Здоровье
10 февраля 2021 г. 03:21
ВОЗ о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.

Как передает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм 501Y.V2 присутствовал по состоянию на 8 февраля в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше, а штамм P.1 распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение этих новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

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