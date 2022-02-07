В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"

Даже если COVID-19 станет эндемичным, это не значит, что он перестанет быть опасным или разрушительным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уделять приоритетное внимание исследованиям характеристик штамма коронавируса BA.2 и анализировать их независимо от исследований по BA.1.

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

“BA.2 отслеживается как подвид омикрон-штамма. На BA.1 приходится большинство cлучаев заражения омикрон-штаммом, о которых сообщалось на сегодняшний день, но число заражений подвидом BA.2 продолжает увеличиваться в нескольких странах. Мы внимательно следим за этим”, - сказал он.

Новый подвид штамма "омикрон", получивший название ВА.2 или "стелс-омикрон" за свою способность не выявляться ПЦР-тестами, более заразен по сравнению с предшественником ВА.1 – обычным "омикроном" – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту. Он был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в ряде стран. Среди его основных симптомов — высокая температура, тяжелый кашель, а также потеря вкуса и обоняния. При этом, судя по данным ученым, вирус стал на треть заразнее, чем его "родительская" версия.

Официальный представитель ВОЗ сообщил, что 57 стран уже представили в GISAID информацию о случаях заражения подтипом BA.2. При этом еженедельная доля заражений BA.2 по сравнению с другими вариантами омикрона увеличилась более чем на 50% за последние шесть недель в нескольких странах.

“Нам известно о появлении доказательств того, что BA.2 может иметь преимущество в росте по сравнению с подтипом BA.1, и продолжаются исследования его способности уклоняться от иммунного ответа организма. Мы еще не знаем, отличается ли тяжесть течения заболевания от BA.1”, - отметил Язаревич.

При этом, BA.2 отличается от BA.1 некоторыми мутациями. У него нет делеции гена S, что означает, что он не может быть идентифицирован по сбою мишени S-гена при ПЦР-тестах.

“Существует много неопределенностей относительно будущего развития этой пандемии, и ВОЗ рассматривает ряд сценариев, но прямо сейчас мы все еще находимся в самом разгаре пандемии. Наш приоритет - спасать жизни, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты”, - отметил он.

По мнению официального представителя ВОЗ, даже если вирус станет эндемичным, это не значит, что он перестанет быть опасным или разрушительным.

"В долгосрочной перспективе мы надеемся взять этот вирус под наш контроль, значительно сократив количество тяжелых заболеваний и смертей. Благодаря повсеместной вакцинации, широкой доступности и стратегическому использованию имеющихся у нас инструментов мы можем это сделать", - заключил он.