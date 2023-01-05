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ВОЗ: Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии

ВОЗ: Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может привести к новой волне заболеваемости.
Здоровье
5 января 2023 г. 07:15
ВОЗ: Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может привести к новой волне заболеваемости.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, указанный подвариант обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.

"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария Ван Керхове.

Одновременно с этим, чиновники ВОЗ не уверены, означает ли это, что больше людей попадет в больницу или умрет на фоне имеющегося у них иммунитета. Также в организации пока не знают, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.

По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun “Super Variant” ştamı pandemiyanın növbəti dalğasına səbəb ola bilər

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