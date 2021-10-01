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ВОЗ: Невыполнение задачи по вакцинации 10% населения всех стран мира - глобальный провал

ВОЗ: Невыполнение задачи по вакцинации 10% населения всех стран мира - глобальный провал Срыв поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира представляет собой "глобальный провал".
Здоровье
1 октября 2021 г. 18:19
ВОЗ: Невыполнение задачи по вакцинации 10% населения всех стран мира - глобальный провал

Срыв поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира представляет собой "глобальный провал".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в мае текущего года ВОЗ наметила задачу добиться вакцинации как минимум 10% жителей во всех государствах мира. "Однако 56 стран этого не сделали, хотя в этом и не было их вины. Половина из них вакцинировала только 2%", - констатировал Гебрейесус.

"Тот факт, что не выполнена задача по вакцинации 10% населения, это глобальный провал", - подчеркнул гендиректор.

Глава ВОЗ считает, что этот срыв должен побудить мировое сообщество "сделать все возможное" для достижения двух других целей, поставленных ВОЗ, - охвата прививками от COVID-19 не менее 40% жителей всех стран к концу 2021 года и как минимум 70% к середине 2022 года.

"Больше не может быть оправданий и невыполненных обещаний", - отметил он.

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