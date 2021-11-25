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ВОЗ: непривитые люди являются основными распространителями коронавируса

ВОЗ: непривитые люди являются основными распространителями коронавируса Непривитые люди являются основным распространителем COVID-19.
Здоровье
25 ноября 2021 г. 11:09
ВОЗ: непривитые люди являются основными распространителями коронавируса

Непривитые люди являются основным распространителем COVID-19.

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", - заявили в бюро.

Все больше исследований показывают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.

"Применение всех профилактических мер - использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции - обеспечивает максимальную защиту общества от вируса", - подчеркнули в ВОЗ.

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