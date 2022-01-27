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ВОЗ не видит опасности в вакцинации от COVID-19 подростков и детей

ВОЗ не видит опасности в вакцинации от COVID-19 подростков и детей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной.
Здоровье
27 января 2022 г. 16:19
ВОЗ не видит опасности в вакцинации от COVID-19 подростков и детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации [подростков и детей]. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование - все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Вуйнович, сейчас многие страны решились на вакцинацию этой категории граждан. Это произошло, потому что "штамм "омикрон" перешел в эту группу населения и в этой группе, которая не была до сих пор тяжело поражена, есть случаи госпитализации".

"Надо защищать уязвимые слои населения, особенно подростков и детей", - подчеркнула представитель ВОЗ.

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Версия на английском языке WHO sees no danger in vaccinating adolescents, children against COVID-19

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