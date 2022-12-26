ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вносить какие-либо изменения в ответные меры общественного здравоохранения стран для борьбы с субвариантом Omicron BA.5 - BF.7.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вносить какие-либо изменения в ответные меры общественного здравоохранения стран для борьбы с субвариантом омикрон-штамма BA.5 - BF.7.

Об этом Report сказали в ВОЗ.

"Он легко передается, но менее серьезен, чем дельта-вариант, и способен обойти накопленный иммунитет. Поскольку он похож на другие штаммы омикрон, на данный момент ВОЗ не рекомендует вносить какие-либо изменения в ответные меры общественного здравоохранения для борьбы с этим конкретным субвариантом", - отметили в ВОЗ.

В организации добавили, что по состоянию на 20 декабря зарегистрировано более 50 тысяч вариаций BA.5 почти в 90 стран по всему миру.

Согласно Healthnews, BF.7 был обнаружен в США, Бельгии, Великобритании, Китае, Индии и ряде других стран, и вызывает симптомы, сходные с другими субвариантами омикрон-штамма, такие как: высокая температура, кашель и боль в горле. В редких случаях у пациентов могут наблюдаться рвота и диарея.

В октябре представители министерства здравоохранения Великобритании назвали субвариант омикрон-штамма BF.7 одним из “наиболее тревожных вариантов как с точки зрения роста заболеваемости, так и данных об обезвреживании [вируса] в настоящее время”, сообщает Healthnews. Однако в техническом брифинге за ноябрь говорится, что темпы роста BF.7 в Великобритании были низкими.