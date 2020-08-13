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ВОЗ не подтверждает возможность заражения COVID-19 во второй раз

ВОЗ не подтверждает возможность заражения COVID-19 во второй раз ​​​​​​​Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом.
Здоровье
13 августа 2020 г. 22:42
ВОЗ не подтверждает возможность заражения COVID-19 во второй раз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах имели место случаи якобы повторного заражения. "Но это пока не подтверждено", - подчеркнула ван Керкхове.

"Тут необходимо принимать во внимание многие факторы, - отметила эксперт. - Например, через какие тесты прошел человек. Бывают случаи, когда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат. Но это не означает повторное инфицирование".

"Еще один элемент - это иммунная реакция после инфекции, - продолжила она. - Мы пока не знаем, сколько по времени сохраняется иммунитет и насколько он силен".

"Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией", - подытожила ван Керкхове.

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