ВОЗ не подтверждает возможность заражения COVID-19 во второй раз

​​​​​​​Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может подтвердить, что можно повторно заразиться коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ поступают сообщения о том, что в некоторых странах имели место случаи якобы повторного заражения. "Но это пока не подтверждено", - подчеркнула ван Керкхове.

"Тут необходимо принимать во внимание многие факторы, - отметила эксперт. - Например, через какие тесты прошел человек. Бывают случаи, когда тест дает положительный, отрицательный и потом опять положительный результат. Но это не означает повторное инфицирование".

"Еще один элемент - это иммунная реакция после инфекции, - продолжила она. - Мы пока не знаем, сколько по времени сохраняется иммунитет и насколько он силен".

"Здесь есть вопросы, на которые пока нет ответов. Но мы активно следим за ситуацией", - подытожила ван Керкхове.