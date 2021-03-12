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ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации

ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей
Здоровье
12 марта 2021 г. 12:06
ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Как передает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по COVID-19", - сказала она.

Причиной данных рекомендаций представитель ВОЗ назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции.

"Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет", - добавила Вуйнович.

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