ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Как передает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по COVID-19", - сказала она.

Причиной данных рекомендаций представитель ВОЗ назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции.

"Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет", - добавила Вуйнович.