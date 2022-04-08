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ВОЗ не может признать вакцину "Спутник V" из-за войны в Украине

ВОЗ не может признать вакцину "Спутник V" из-за войны в Украине Проведение представителями Всемирной организации здравоохранения инспекции по вакцине от коронавируса "Спутник V" поставлено на паузу. Отсрочка связана с вторжением российской армии в Украину.
Здоровье
8 апреля 2022 г. 04:45
ВОЗ не может признать вакцину Спутник V из-за войны в Украине

Проведение представителями Всемирной организации здравоохранения инспекции по вакцине от коронавируса "Спутник V" поставлено на паузу. Отсрочка связана с вторжением российской армии в Украину.

Как передает Report, об этом написано в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

"Предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала войны. Но теперь все поставлено на паузу", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в марте в ВОЗ заявляли, что проведение инспекции вакцины "Спутник V" было отложено на более поздний срок ввиду нынешней ситуации, включая невозможность полетов в Россию. В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них. Повторная проверка в начале 2022 года должна была завершить процедуру признания российской вакцины во многих странах мира.

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