ВОЗ не может признать вакцину "Спутник V" из-за войны в Украине

Проведение представителями Всемирной организации здравоохранения инспекции по вакцине от коронавируса "Спутник V" поставлено на паузу. Отсрочка связана с вторжением российской армии в Украину.

Проведение представителями Всемирной организации здравоохранения инспекции по вакцине от коронавируса "Спутник V" поставлено на паузу. Отсрочка связана с вторжением российской армии в Украину.

Как передает Report, об этом написано в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

"Предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала войны. Но теперь все поставлено на паузу", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в марте в ВОЗ заявляли, что проведение инспекции вакцины "Спутник V" было отложено на более поздний срок ввиду нынешней ситуации, включая невозможность полетов в Россию. В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них. Повторная проверка в начале 2022 года должна была завершить процедуру признания российской вакцины во многих странах мира.