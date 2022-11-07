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ВОЗ: Не менее 15 тыс. европейцев умерли из-за жары в 2022 году

ВОЗ: Не менее 15 тыс. европейцев умерли из-за жары в 2022 году Не менее 15 тыс. жителей Европы погибли из-за жары в 2022 году.
Здоровье
7 ноября 2022 г. 22:29
ВОЗ: Не менее 15 тыс. европейцев умерли из-за жары в 2022 году

Не менее 15 тыс. жителей Европы погибли из-за жары в 2022 году.

Как передает Report, эти данные приводятся в опубликованном заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в связи с открывшейся в Шарм-эш-Шейхе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

"На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 тыс. человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4 тыс. смертей в Испании, более 1 тыс. в Португалии, более 3,2 тыс. - в Великобритании, 4,5 тыс. - в Германии сообщили органы здравоохранения за три месяца лета", - пояснил Клюге.

Тепловой стресс, когда тело не может себя охладить, является основной причиной смерти от погодных условий в Европейском регионе. Экстремальные температуры могут также усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, а также состояния, связанные с диабетом, продолжил он.

Ожидается, что все больше стран будут сообщать об избыточной смертности из-за жары. Например, во Франции Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) заявил, что в период с 1 июня по 22 августа 2022 года умерло более чем на 11 тыс. человек больше, чем за тот же период 2019 года - последнего года перед пандемией COVID-19. INSEE предположил, что эти цифры "вероятно объясняются волной тепла, которая произошла в середине июля, после первоначального эпизода сильной жары уже в середине июня".

Клюге подчеркивает, что температуры в Европе значительно повысились за период 1961-2021 годов со средней скоростью около 0,5 ° C за десятилетие. "Согласно отчету, выпущенному на этой неделе Всемирной метеорологической организацией, это регион с самым быстрым потеплением. Экстремальные температуры стали причиной гибели более 148 тыс. человек в Европейском регионе за предыдущие 50 лет. Всего за один год с тех пор мы потеряли как минимум еще 15 тыс. жизней", - отметил он.

Представитель ВОЗ также напомнил, что в 2021 году погодные и климатические явления привели к гибели сотен человек и непосредственно затронули более полумиллиона человек. Около 84% этих событий были наводнениями или штормами. "Эти воздействия на здоровье, которые люди в нашем регионе испытывают в настоящее время при повышении средней глобальной температуры на 1,1 °C, дают лишь представление о том, что мы можем ожидать, если температура повысится на 2 °C и больше по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это должно вызывать тревогу за наше будущее в меняющемся климате", - подытоживает он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: 2022-ci ildə azı 15 min avropalı istilər səbəbindən ölüb

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