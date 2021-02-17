ВОЗ не исключил третью волну пандемии

Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть "от поведения людей"

Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть "от поведения людей".

Как передает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

"Вторая волна. Да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", — пояснила Вуйнович.

При этом она не стала давать прогноз, когда закончится пандемия коронавируса.

По словам представителя ВОЗ, об этом можно будет говорить, когда "число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", а нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусом не будет мешать ее нормальной работе.