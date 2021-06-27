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ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной

ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.
Здоровье
27 июня 2021 г. 00:40
ВОЗ назвала ситуацию со штаммом дельта плюс тревожной

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек (заразившийся этим штаммом - ред.) может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная",- сказала Вуйнович.

"Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. Надо сейчас реагировать", - отметила она.

"Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Delta" ştammı ilə bağlı vəziyyət həyəcanvericidir

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