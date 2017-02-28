ВОЗ назвала самые опасные для человека бактерии

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Впервые в истории эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали перечень из 12 видов бактерий, которые представляют особую опасность в связи с развитием устойчивости к антибиотикам.

Как передает Report, об этом говорит представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.

«Список разделили на три категории в зависимости от срочности мер по разработке новых антибиотиков. Возбудителям присвоена критическая, высокая и средняя степень опасности. Эта классификация поможет ученым определить приоритеты при проведении исследований в области создания новых препаратов».

Особо опасными признали так называемые грамотрицательные бактерии. Они обладают способностью передавать генетический материал другим микроорганизмам. Это чревато стремительным увеличением числа возбудителей, устойчивых к антибиотикам.

На этой неделе эксперты из стран, входящих в Большую двадцатку, обсудят проблему резистентности к антибиотикам на встрече в Берлине.