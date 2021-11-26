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ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назван буквой «омикрон».
Здоровье
26 ноября 2021 г. 22:19
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назван буквой «омикрон».

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, существующие ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон». На фоне появления нового штамма коронавирусной инфекции ВОЗ призвала увеличить масштабы вакцинации от COVID-19.

Отметим, что омикрон - 15-я буква греческого алфавита.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

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