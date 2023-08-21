ВОЗ назвал естественное происхождение COVID-19 наиболее вероятным

COVID-19, скорее всего, имеет естественное, а не лабораторное происхождение.

COVID-19, скорее всего, имеет естественное, а не лабораторное происхождение.

Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

"Все более вероятным становится естественное происхождение COVID-19", - сказал эксперт. Однако он отметил, что эксперты ВОЗ не исключают в качестве возможной причины возникновения коронавируса лабораторный путь: утечку из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.

Он призвал организовать новую миссию ВОЗ в Китай для поиска причин происхождения коронавируса, если будет готовность со стороны Китая делиться всей информацией.

В июле стало известно, что власти США приостановили доступ к финансированию для Уханьского института вирусологии. Это объяснили тем, что вопросы безопасности, которые были у американских властей в отношении этого научного учреждения, так и остались без ответа.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, объявленный ВОЗ, действовал с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года.