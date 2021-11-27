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ВОЗ намеренно пропустила буквы греческого алфавита для названия штамма коронавируса

ВОЗ намеренно пропустила буквы греческого алфавита для названия штамма коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса - "омикрона".
Здоровье
27 ноября 2021 г. 22:33
ВОЗ намеренно пропустила буквы греческого алфавита для названия штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса - "омикрона".

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на официального представителя данной структуры ООН Маргарет Харрис.

Политики и пользователи социальных сетей начали рассуждать, что специалисты отказались от использования буквы "ню" во избежание созвучия с английским словом "новый" (нью). Греческую же "кси" якобы было решено отвергнуть по причине того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Последнее, по их версии, могло вызвать ассоциацию с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает издание.

В ВОЗ частично подтвердили предположения. "Что касается "ню", то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант, скорее, чем название, - сказала Харрис. - "Кси" - это общая фамилия. Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков".

В пятницу ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии и Чехии, несколько случаев подтверждены в Великобритании.

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