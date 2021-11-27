ВОЗ намеренно пропустила буквы греческого алфавита для названия штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса - "омикрона".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса - "омикрона".

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на официального представителя данной структуры ООН Маргарет Харрис.

Политики и пользователи социальных сетей начали рассуждать, что специалисты отказались от использования буквы "ню" во избежание созвучия с английским словом "новый" (нью). Греческую же "кси" якобы было решено отвергнуть по причине того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Последнее, по их версии, могло вызвать ассоциацию с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает издание.

В ВОЗ частично подтвердили предположения. "Что касается "ню", то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант, скорее, чем название, - сказала Харрис. - "Кси" - это общая фамилия. Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков".

В пятницу ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии и Чехии, несколько случаев подтверждены в Великобритании.