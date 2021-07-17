ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19

Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу

Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая перед странами-членами организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса.

Глава ВОЗ напомнил, что страны-члены организации ранее получили письмо, в котором указывалось пять дальнейших шагов, которые Секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения COVID-19. Среди них, во-первых, комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды. Во-вторых, изучение приоритетных географических районов, где раньше всех был выявлен SARS-CoV-2, и соседних районов, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.

"В-третьих, исследования рынков животных в Ухане и его окрестностях, включая продолжение изучений животных, продаваемых на оптовом рынке "Хуанань". В-четвертых, исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса. И в-пятых, аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - отметил глава ВОЗ.

Доктор Тедрос также выразил согласие с Китаем в том, что "поиск происхождения этого вируса - это научная работа, которая должна быть свободна от политики".

Он добавил, что ВОЗ также приняла решение создать постоянно действующую Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет заниматься выявлением новых вирусов, которые могут перерасти в пандемии.