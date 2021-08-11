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ВОЗ начала тестировать три новых препарата от коронавируса

ВОЗ начала тестировать три новых препарата от коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала тестирование трех новых фармакологических препаратов от COVID-19 на госпитализированных пациентах с коронавирусом.
Здоровье
11 августа 2021 г. 17:57
ВОЗ начала тестировать три новых препарата от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала тестирование трех новых фармакологических препаратов от COVID-19 на госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб, у которых был выявлен потенциал в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Артесунат применяется при тяжелой малярии, иматиниб - при некоторых видах рака, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Эти препараты были предоставлены для исследования их производителями.

В новой фазе испытаний солидарности, которые проводятся под эгидой ВОЗ, участвуют тысячи исследователей в более чем 600 больницах в 52 странах, что на 16 стран больше, чем в первой фазе испытаний. Это позволяет одновременно оценивать несколько видов лечения по единому протоколу, набирать тысячи пациентов для получения достоверных оценок влияния препарата на смертность, а также отсеивать неэффективные методы лечения.

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Версия на английском языке WHO starts testing 3 new drugs against COVID

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