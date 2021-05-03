ВОЗ: На обеспечение вакцинации в мире в 2022 году потребуется до 45 млрд долларов

От 35 млрд до 45 млрд долларов США потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире.

От 35 млрд до 45 млрд долларов США потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере 19 млрд долларов США.

"По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от 35 млрд до 45 млрд долларов в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава ВОЗ.