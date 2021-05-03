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ВОЗ: На обеспечение вакцинации в мире в 2022 году потребуется до 45 млрд долларов

ВОЗ: На обеспечение вакцинации в мире в 2022 году потребуется до 45 млрд долларов От 35 млрд до 45 млрд долларов США потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире.
Здоровье
3 мая 2021 г. 18:44
ВОЗ: На обеспечение вакцинации в мире в 2022 году потребуется до 45 млрд долларов

От 35 млрд до 45 млрд долларов США потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере 19 млрд долларов США.

"По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от 35 млрд до 45 млрд долларов в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава ВОЗ.

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Версия на английском языке COVAX to need $45B next year 
Версия на азербайджанском языке ÜST: 2022-ci ildə qlobal peyvəndləmənin təmin olunmasına 45 milyard dollar lazım gələcək

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