ВОЗ: На изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529.

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

"Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают для того, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - сказал Линдмайер.

Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.