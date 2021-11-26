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ВОЗ: На изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

ВОЗ: На изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529.
Здоровье
26 ноября 2021 г. 18:35
ВОЗ: На изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

"Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают для того, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - сказал Линдмайер.

Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.

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Версия на английском языке WHO: Weeks to take to study new COVID-19 strain
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Yeni COVID-19 ştamının öyrənilməsi həftələr çəkəcək"

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