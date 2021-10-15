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ВОЗ: На борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20-25 млрд

ВОЗ: На борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20-25 млрд Расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, а также вакцинации, лечению и обеспечению средствами индивидуальной защиты требует инвестиций в размере 20-25 млрд долларов США.
Здоровье
15 октября 2021 г. 04:21
ВОЗ: На борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20-25 млрд

Расширение доступа населения планеты к тестированию на коронавирус, а также вакцинации, лечению и обеспечению средствами индивидуальной защиты требует инвестиций в размере 20-25 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати. Текст его выступления опубликовала женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует поставленной цели", - отметил он, добавив, что финансирование "является слишком маленьким, трудным для доступа и негибким". Глава ВОЗ призвал "перезапустить глобальное экономическое восстановление", полностью профинансировав стратегический план и бюджет международного партнерства ACT-Accelerator по обеспечению доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.

"Требуются инвестиции от 20 до 25 млрд долларов США, чтобы расширить доступ к тестированию, лечению, индивидуальным защитным средствам и вакцинам, а также поддержать поставленную ВОЗ цель вакцинировать 40% населения всех стран к концу нынешнего года и 70% к середине будущего года", - сказал Гебрейесус.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Pandemiya ilə mübarizəyə 20-25 milyard dollar tələb olunur

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