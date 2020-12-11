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ВОЗ: Мы столкнулись с дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин

ВОЗ: Мы столкнулись с дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал доноров срочно предоставить 4,3 млрд долларов США на обеспечение доступа "особенно нуждающихся стран" к вакцине от коронавируса.
Здоровье
11 декабря 2020 г. 20:52
ВОЗ: Мы столкнулись с дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал доноров срочно предоставить 4,3 млрд долларов США на обеспечение доступа "особенно нуждающихся стран" к вакцине от коронавируса.

Как передает Report, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве.

"Мы столкнулись с немедленным дефицитом в 4,3 млрд долларов на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств", - сказал гендиректор.

"Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики", - подчеркнул глава ВОЗ.

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