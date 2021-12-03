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ВОЗ: Мы можем никогда не узнать, где возник омикрон-штамм

ВОЗ: Мы можем никогда не узнать, где возник омикрон-штамм Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что представителям научного сообщества никогда не удастся определить страну, из которой по всему миру начал распространяться омикрон-штамм коронавируса.
Здоровье
3 декабря 2021 г. 18:37
ВОЗ: Мы можем никогда не узнать, где возник омикрон-штамм

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что представителям научного сообщества никогда не удастся определить страну, из которой по всему миру начал распространяться омикрон-штамм коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Процесс мутации вируса и возникновение новых вариантов - это явления, которые мы не можем предсказывать. Многое в этих вопросах остается неясным. Тот же омикрон-штамм мог возникнуть где угодно, в том числе в стране с недостаточно продвинутыми методами секвенирования генома. Мы можем никогда не узнать, где возник этот штамм", - указала она.

Рассуждая о том, насколько более заразным может оказаться омикрон-штамм коронавируса в сравнении с ранее известными вариантами, Сваминатан призвала избегать поспешных выводов. "Нам нужно быть подготовленными и осторожными, но не стоит паниковать", - сказала она. Главный научный сотрудник ВОЗ добавила, что, судя по числу выявляемых в ЮАР случаев заражения коронавирусом, ежедневно увеличивающемуся в два раза, омикрон-штамм может быстро передаваться от одного человека другому.

"Есть вероятность, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом, вытеснив дельта-штамм", - заявила она.

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