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ВОЗ: Мы готовы внести вклад в создание системы здравоохранения в Карабахе и Восточном Зангезуре

ВОЗ: Мы готовы внести вклад в создание системы здравоохранения в Карабахе и Восточном Зангезуре "Всемирная организация здравоохранения готова внести свой вклад в процесс построения системы здравоохранения в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности в создание системы цифрового здравоохранения и тесное сотрудничество с Аз
Здоровье
26 апреля 2022 г. 15:22
ВОЗ: Мы готовы внести вклад в создание системы здравоохранения в Карабахе и Восточном Зангезуре

"Всемирная организация здравоохранения готова внести свой вклад в процесс построения системы здравоохранения в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности в создание системы цифрового здравоохранения и тесное сотрудничество с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге 26 апреля на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что Азербайджан в рамках сотрудничества с ВОЗ может стать одним из региональных центров, предоставляющих услуги здравоохранения.

Ханс Генри Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения намерена и впредь продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Также он отметил, что организация готова внести весомый вклад в реформы, проводимые в настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана.

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Версия на английском языке WHO ready to contribute to creating health care system in Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda səhiyyə sisteminin yaradılmasına töhfə verməyə hazırıq"

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