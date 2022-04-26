ВОЗ: Мы готовы внести вклад в создание системы здравоохранения в Карабахе и Восточном Зангезуре

"Всемирная организация здравоохранения готова внести свой вклад в процесс построения системы здравоохранения в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности в создание системы цифрового здравоохранения и тесное сотрудничество с Аз

"Всемирная организация здравоохранения готова внести свой вклад в процесс построения системы здравоохранения в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности в создание системы цифрового здравоохранения и тесное сотрудничество с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге 26 апреля на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что Азербайджан в рамках сотрудничества с ВОЗ может стать одним из региональных центров, предоставляющих услуги здравоохранения.

Ханс Генри Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения намерена и впредь продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Также он отметил, что организация готова внести весомый вклад в реформы, проводимые в настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана.