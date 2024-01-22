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ВОЗ может не успеть разработать в срок договор по предотвращению пандемий

ВОЗ может не успеть разработать в срок договор по предотвращению пандемий Будущие поколения могут не простить нынешнему неудачу в разработке международного соглашения по предотвращению пандемий.
Здоровье
22 января 2024 г. 17:24
ВОЗ может не успеть разработать в срок договор по предотвращению пандемий

Будущие поколения могут не простить нынешнему неудачу в разработке международного соглашения по предотвращению пандемий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предупредил мировое сообщество гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В своем выступлении на 154-й сессии Исполкома ВОЗ он заявил о том, что из-за отсутствия согласия по некоторым вопросам проект договора по пандемиям, возможно, не будет подготовлен в намеченный срок - к маю 2024 года.

Гебрейесус напомнил, что страны-члены ВОЗ ранее обязались "завершить переговоры по соглашению по пандемиям и по поправкам в Международные медико-санитарные правила (ММСП) к маю этого года". "Я обеспокоен тем, что страны - члены могут не выполнить это обязательство. Остается очень мало времени, и все еще имеется несколько нерешенных вопросов, которые необходимо решить", - сказал гендиректор. Он подчеркнул, что неудача с разработкой соглашения по пандемиям и с внесением поправок в ММСП "станет упущенной возможностью, за что будущие поколения могут нас не простить".

Работа над договором по предотвращению пандемий ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года. На этом форуме было принято решение об учреждении Межправительственного переговорного органа для подготовки и согласования соответствующего международного документа. Предполагалось, что проект "конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ" должен быть представлен на рассмотрение 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2024 года.

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