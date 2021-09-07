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ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация.
Здоровье
7 сентября 2021 г. 20:10
ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

"Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, - отметила она. - В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72 - 78 тыс. смертей. Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация", - подчеркнула ван Керкхове.

Так, по ее словам, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность, - подытожила эксперт. - Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией".

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