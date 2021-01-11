ВОЗ: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году

Страны мира едва ли смогут достичь коллективного иммунитета от коронавируса в текущем году.

Страны мира едва ли смогут достичь коллективного иммунитета от коронавируса в текущем году.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса, - отметила она. - И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми".

"Параллельно важно не забывать о мерах по предотвращению распространения инфекции, которые нам необходимо соблюдать как минимум до конца года, - подчеркнула специалист. - Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения".