ВОЗ: Мир не избежит второй волны коронавируса

Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, поскольку иммунитет у нему есть лишь у небольшого числа лиц. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", — сказала Вуйнович.

В мире коронавирусом заразились 3 миллиона 200 тысяч, скончались 228 тысяч, выздоровели больше миллиона человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.