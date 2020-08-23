ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса

Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19.

Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на газету Corriere della Sera, так считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

"Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого", - заявил известный итальянский специалист в области государственного здравоохранения в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета.

Раньери Гуэрра

Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Италии, Гуэрра отметил, что сейчас вновь увеличивается число зараженных людей, что связано, в частности, с улучшением и расширением диагностики.

"Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы", - указал эксперт.

"Иными словами, увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта", - подчеркнул Гуэрра.

"Распространение инфекции увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными", - сказал он.

Эксперт также предостерег от недооценки серьезности бессимптомных случаев заражения коронавирусом. "Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Простуда, банальные симптомы не должна оставаться без наблюдения. Ясно, что могут быть серьезные последствия. Действительно, мало молодых людей попадает в отделения интенсивной терапии, но они не должны чувствовать себя неуязвимыми. Вирус может причинить зло на следующем этапе", - заметил Гуэрра, подчеркнув, что бессимптомные зараженные невольно распространяют инфекцию.