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ВОЗ: Мир еще не приблизился к концу пандемии

ВОЗ: Мир еще не приблизился к концу пандемии Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить.
Здоровье
22 декабря 2021 г. 20:06
ВОЗ: Мир еще не приблизился к концу пандемии

"Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы (борьбы с вирусом – ред.)", - сказал он.

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Версия на английском языке WHO: World is not yet near end of pandemic

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