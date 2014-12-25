ВОЗ: Продолжительность жизни в Азербайджане возросла

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала ежегодный доклад, в котором представлена статистика в области здравоохранения в странах мира. Как сообщает Report, в докладе отмечается тенденция роста продолжительности жизни и сокращения уровня младенческой и материнской смертности.

Отмечается, что в развивающихся странах продолжительность жизни с 1990 года выросла в среднем на девять лет. По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни в Азербайджане за указанный период возросла с 63 до 72 лет. Продолжительность жизни мужчин - с 60 (1990 год) до 69 лет, женщин - с 66 (1990 год) до 75 лет.

По данным ВОЗ, главные причины преждевременной смерти в мире – ишемическая болезнь сердца, респираторные заболевания и инсульты.

В то же время в Азербайджане снизился уровень младенческой и материнской смертности. По данным ВОЗ, если в 2000 году коэффициент материнской смертности в Азербайджане составлял 57 на 100 000 рождений, то в 2013 году этот показатель сократился до 26.