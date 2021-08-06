ВОЗ: Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации

Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса.

Люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавируса.

Как передает Report, об этом заявила директор Глобальной программы по ВИЧ гепатиту Всемирной организации здравоохранения Мег Доэрти.

"Учитывая, что у людей, живущих с ВИЧ, риск смерти повышается на 30%, если они госпитализированы (с диагнозом коронавирус - ред.), и мы знаем, что вакцинация против COVID защищает людей как от тяжелых заболеваний, так и от госпитализации и смерти, ...люди, живущие с ВИЧ, должны иметь приоритет для вакцинации против COVID", - сказала Доэрти в онлайн-программе ВОЗ "Наука за 5 минут".

По ее словам, ВИЧ-положительные пациенты должны быть срочно включены в приоритетные группы вакцинации наряду с людьми пожилого возраста, лицами с сопутствующими заболеваниями и медработниками.

Доэрти также заявила, что существующие на рынке вакцины от коронавируса могут использоваться для ВИЧ-положительных пациентов.