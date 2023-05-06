ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят

Коронавирусную инфекцию никогда не получится полностью искоренить, так как способы ее передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.

Коронавирусную инфекцию никогда не получится полностью искоренить, так как способы ее передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, можно только бороться с последствиями, вызванными COVID-19.

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - добавил он.

Напомним, что 5 мая, ВОЗ приняла решение отменить статус глобальной пандемии коронавируса, который действовал с 2020 года.