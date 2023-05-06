О нас

ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят

ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят Коронавирусную инфекцию никогда не получится полностью искоренить, так как способы ее передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.
Здоровье
6 мая 2023 г. 18:00
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят

Коронавирусную инфекцию никогда не получится полностью искоренить, так как способы ее передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, можно только бороться с последствиями, вызванными COVID-19.

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - добавил он.

Напомним, что 5 мая, ВОЗ приняла решение отменить статус глобальной пандемии коронавируса, который действовал с 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi