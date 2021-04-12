ВОЗ: Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд

Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.

Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В январе и феврале в мире шесть недель подряд отмечалось снижение случаев заболевания COVID-19. Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений, и четыре недели растет смертность", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что COVID-19 не является обычным гриппом, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.